Отримана схадзка Скупштини општини Шид

ШИД – Вчера отримана схадзка Скупштини општини (СО) Шид на хторей одборнїки вигласали Рочну програму защити, ушореня и хаснованя польопривредней жеми потим Одлуку о вименкох и дополнєньох плану детального реґулованя, Одлуку о утвердзованю висини економскей цени за пребуванє дзецох у ПУ „ Єлица Станивукович Шиля“, як и Одлуку о ушореню и отримованю теметовох и о хованьох.

СО тиж принєсла и одлуки о дополнєньох финансийних планох установох хторим є снователь, як и звити о ступню ускладзованя планованих и витворених активносцох у комуналних подприємствох.

Одборнїки тиж дали согласносц на вименки финансийних планох директних хасновательох буджета и то Скупштини општини, Општинскей ради, предсидателя Општини, Општинскей управи и Општинского правобранителя.

СО розришела длужносци потерашнього директора Заводу за урбанизем Милана Яндрича, хтори задзековал и як о. д. директора меновала Радивоя Котарлича, мастера будовательства, а тиж пре задзекованє, розришела и длужносци директора Центра за социялну роботу Деяна Лоґарушича и за о. д. директора меновала Браниславу Покору, дипломовану социялну роботнїцу.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)