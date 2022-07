Отримана схадзка Скупштини општини Шид

ШИД – Вчера отримана схадзка Скупштини општини (СО) Шид на хторей одборнїки вигласали Звит о ступню усоглашеносци планованих и витворених активносцох у ЯКП „Стандард“ за перши шейсц мешаци того року.

Одборнїки потим розришели окончовательку длужносци директора спомнутого подприємства Славицу Сремац, на власну вимогу, а потим за окончовательку длужносци директора „Стандарда“ меновали Миленку Субич, дипломовану економистку и потерашню буджетну инспекторку Општини Шид.

СО тиж принєсла и вецей одлуки з обласци маєтно-правних питаньох зоз своєй компетентносци.

(Опатрене 12 раз, нєшка 12)