Отримана схадзка Скупштини општини Шид

ШИД – Вчера була отримана схадзка Скупштини општини (СО) Шид на хторей одборнїки вигласали Одлуку о вименкох и допольнєньох Плана детального реґулованя Шиду як и Одлуку о плану детального реґулованя водоводней станїци Мохарач при Ердевику.

СО принєсла и одлуку о реґулованю пребераня урожайох з польох у державней власносци хтори дахто хаснує безправно односно без плацаня аренди як и одлуку о компетенцийох Општинскей ради у вязи ґаздованя з дїловним простором у власносци локалней самоуправи.

На схадзки прилапени Звит о роботи Музею наївней уметносци Илиянум за 2020. рок, розришени и меновани нови школски одбори у седем школох, а прилапени и Звит о роботи Општинскей управи за прешли рок.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)