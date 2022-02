Отримана схадзка Скупштини општини

ШИД – У сали Културно-образовного центра вчера отримана 18. схадзка Скупштини општини (СО) Шид на хторей були вецей значни точки дньового шора.

Одборнїки вигласали одлуки о програмох роботи з финансийнима планами установох хторим локална самоуправа снователь,як и програми и финансийни плани месних заєднїцох у општини за 2022. рок.

Прилапени и звити о ускладзеносци планованих и витворених активносцох явних комуналних подприємствох и финансийни плани директних хасновательох явних средствох.

СО принєсла и одлуку о розришеню и менованю членох и заменїкох членох Општинскей виберанковей комисиї, а тиж розришела длужносци директорку Музею наївней уметносци „Илиянум“ Любинку Пантич и за окончователя длужносци директора меновала Марию Покраяц, докторандкиню историї уметносци зоз Шиду.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)