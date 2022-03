Отримана схадзка Скупштини општини

ШИД – У сали Културно-образовного центра вчера отримана 19. по шоре схадзка Скупштини општини (СО) Шид, на хторей одборнїки прилапели звити о роботи за прешли рок установох хторима локална самоуправа снователь, а тиж прилапени и звити о роботи шицких 19 месних заєднїцох на подручу општини за прешли рок.

СО дала согласноц на кредитне задлуженє ЯКП „Стандард“ за 4,8 милиони динари за набавку превозки за превоженє покойних, а тиж дата и согласносц на кредитне задлужованє ЯП Завод за урбанизем у виносу 600.000 динари за дошлєбодзени минус рахунка.

Скупштин општини, а тиж вигласала и Локални акцийни план за унапредзованє родней ровноправносци и принєсла вецей кадрово одлуки зоз своєй компетентносци.

