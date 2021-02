ШИД – На схадзки Совиту за управянє з миґрациями и тирвацима ришенями, хтора отримана вовторок, поверенїк за вибеженцох и миґрациї Небойша Илич представел Звит о роботи за 2020. рок.

Илич представел и План активносцох за 2021. рок по хторим би зоз средствами з републичного и локалного буджета мало буц оможлївене купованє 15 хижох на валалох за вибеженцох, як и 20 пакети будовательного материялу и 30 пакети за економске змоцньованє.

