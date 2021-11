СУБОТИЦА – Стреду, 10. новембра, у просторийох нємецкого националного союзу, отримана схадзка Союзу здруженьох националних заєднїцох Суботици на котрей участвовало и Дружтво Руснацох у Суботици.

На початку стретнуца представителє националних заєднїцох поинформовали других членох о активносцох и планох. Спред Едукативного центру Ромох Стеван Николич бешедовал о активносцох на новим циклусу мултинационалного билтену „Мозаїк”, а спред Нємецкого националного союзу Рудолф Вайс дал приклад добрей пракси порушованя, активованя, збераня нових членох нємецекй заєднїци през диґитални платформи и мрежи.

На стретнуцу участвовали представнїки ромскей, китайскей, словенацкей, чарногорскей, бунєвацкей и рускей националней заєднїци.

