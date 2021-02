Отримана схадзка Штабу пре погоршанє епидемиолоґийней ситуациї

КУЛА – Штаб за позарядово ситуациї Општини Кула вчера зашедал з нагоди погоршаня епидемиолоґийней ситуациї на териториї општини, бешедовало ше и о имунизациї, и о проблематики коло Дому за старих и пензионерох.

На схадзки хтору водзел предсидатель Штабу Дамян Милянич, утвердзене же у остатнїм периодзе знова двоцифрове число позитивних на Ковид-19, и же то звекшого младши особи, од 18-19. рокох.

Понеже позарядово мири у општини ище вше важа, будзе пооштрена контрола погосцительних обєктох, поготов тих за хтори утвердзене же нє почитую мири, а констатоване же ше епидемиолоґийни мири вше менєй почитую и на хованьох.

Цо ше дотика масовней имунизациї, констатоване же ше вона окончує як плановане, а же потераз вакциновани вецей як 2.300 гражданє з општини.

На схадзки ше окреме бешедовало и о Дому за старих и пензионерох чийо хаснователє уж скоро рок нє виходза вонка пре коронавирус, о чим обвисцене Министерство, и за тот проблем ше интензивно будзе глєдац ришенє.

На схадзки тиж поведзене же просекова старосц тих цо ше похорели од ковида у тей општини – 45 роки.

