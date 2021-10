Отримана схадзкa УО Дружтва за руски язик, литературу и културу

НОВИ САД – Вчера у просторийох Руского културного центру (РКЦ), отримана 6. схадзкa Управного одбору Дружтва за руски язик, литературу и културу, у преширеним составе.

Схадзка мала два часци – у першей представени Зборнїк роботох „Studia Ruthenica” (число 26) и уручени авторски прикладнїки.

У зборнїку обявена 31 роботa хтору пририхтали 29 авторе зоз 6. Науково-фахового сходу, хтори отримани 4. децембра 2020. року у Новим Садзе у рамикох Програми означованя 50 рокох од снованя Дружтва за руски язик, литературу и културу и 30. Дньох Миколи М. Кочиша под назву Руски язик, литература, култура, просвита и публицистика, а прилоги написани з обласци руского язика, литератури, култури, просвити и публицистики.

Присутним автором додзелєни авторски прикладнїк Зборнїка и кажди автор накратко представел свою роботу. Пре актуалну епидемийну ситуацию присутни були лєм авторе зоз Нового Саду.

У другей часци схадзки єдногласно прилапени Записнїк зоз 5. схадзки УО Дружтва и звит о активносцох Дружтва медзи двома схадзками, як и Финансийни звит за 2020. рок. Було слова о змисту идуцого, 27. числа Зборнїка „Studia Rutnenicа”, и o активносцох по конєц 2021. року.

