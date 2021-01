РУСКИ КЕРЕСТУР – Вовторок, 5. януара, отримана 27., на тот завод, телефонска схадзка Совиту Месней заєднїци Руски Керестур.

На телефонскей схадзки принєшена одлука о прилапйованю Финансийного плану МЗ Руски Керестур за 2021. рок на основу додзелєних апроприяцийох зоз Одлуку о буджету Општини Кула за 2021 рок.

На схадзки принєшена и одлука о прилапйованю Плану явних набавкох МЗ Руски Керестур за 2021. рок на основу додзелєних апроприяцийох зоз Одлуку о буджету Општини Кула за 2021. рок.

