Отримана уводна конференция проєкту АктИС за фаховцох

КУЛА – У шветочней сали СО Кула, вовторок отримана уводна конференция проєкту „Активни инклузивни сервис Кула” за фаховцох котри буду директно або индиректно уключени у роботи зоз хаснователями услугох спомнутого проєкту.

Най здогаднєме, з тим проєктом обезпечени вкупно 16 обисца и квартелї на териториї општини Кула, котри розподзелєни на конкурсу за хасновательох штирох ґрупох социялно загрожених катеґорийох жительства – дзеци котри виходза зоз системи социялней защити або хранительских фамелийох, жени жертви фамелийного насилства, особи зоз инвалидитетом лєбо менталнима почежкосцами, и гражданох котри жию спод гранїци худобства.

Хаснователє буду уключени до индивидуалней социялней програми по котрей би ше требали ресоциялизовац у периодзе од трох рокох, а з нїма буду робиц социялни роботнїки, фаховци зоз Белавей птици и други фаховци котри буду у контакту з нїма, а першенствено и новооформени мобилни тим за инклузию у штирочленим составе – двойо психолоґове, педаґоґ и дефектолоґ.

Зоз проєктом плановане и виробок Стратеґиї социялней защити општини Кула и Кодекс доброго управяна у обласци активней инклузиї, финансує го Европска уния, а партнере у його реализациї Општина Кула, Здруженє за помоц МНРО „Белава птица” и Центер за социялну роботу општини Кула.

