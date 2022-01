ЖАБЕЛЬ – Уж традицийна Манифестация „Улїца отвореного шерца” отримана вчера на Малим стадиону.

Окрем аниматорох котри забавяли дзеци, у рамикох манифестациї орґанизовани Новорочни саям на котрим виложени и предавани ручни роботи и други продукти.

Дзеци ше мали нагоду безплатно корчоляц, а на концу бул пририхтани огньомет.

Манифестацию пририхтує локална самоуправа, а вона ма и гуманитарни характер.

