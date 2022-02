Отримана „Шидска колбасияда”

ШИД – Всоботу отримана традицийна привредно-туристична манифестация „Шидска колбасияда” хтору отворел покраїнски секретар за польопривреду, лєсарство и водопривреду Чедомир Божич.

На манифестациї було коло 60 штанди зоз колбасами, месовима продуктами, палєнку, вином, колачами и ремеселнїцкима продуктами.

Штанди мали и 15 здруженя женох, медзи хторима и Здруженє женох „Маря“ зоз Шиду, „Бикичанки“ з Бикичу, „Жридло“ з Беркасова и други.

Отримане презентованє обробку односно фаластованє закланей швинї, а у продукциї швижей колбаси змагали ше 20 екипи, дзе победзела екипа „Цекин“ зоз Нишу.

Отримане и змаганє у сухих такволаних ферментованих колбасох и за найлєпшого продукователя преглашена фамелия Лемаїч зоз Шиду.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)