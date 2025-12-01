Отримана ювилейна 15. Коцурска чутка (фото)

КОЦУР – Ювилейни 15. Медзинародни фестивал гумору и сатири Коцурска чутка/Куцурски клип/Kuczorai Csutka/Kucura Corncob отримани за викенд, 29. и 30. новембра, у Коцуре.

Першого дня, всоботу, на 10 годзин у Малей сали Месней заєднїци Коцур отримана 4. Схадзка Форума русинскей младежи, а потим у пополадню шлїдзели провадзаци програми.

На 14 годзин отворени Кукурични етно стол у просторийох Огньогасного дому Коцур котри приготовели членїци Активу женох КУД Жатва, а после 15 годзин почала и Коцурска чуточка у Велькей сали Дома култури. Наступели члени секцийох Дружтва Руснак з Горватскей, Катарина Бесерминї гуторела стихи поетеси Серафини Макаї, а представени и еколоґийни часопис за дзеци Чуваре ровнїни о котрим бешедовал Саша Йованович. Тиж пущани пригодни видео знїмки и шпиванки. За лауреата Руского витяза за найлєпшу сказку преглашена Златка Чизмар котра достала награду з меном Мирослава Силадїя. Лауреат за карикатуру Младен Оляча, а лауреатка за сучасну диґиталну апликацию Мартина Уйфалуши.

Шлїдзела и Централна манифестация Коцурска чутка, и у тей часци представена найновша кнїжка КПД ДОК – Нови Сад и Рускей матки, кнїжка Милана Добровольского Ранчера Єднаки зме о котрей бешедовала рецензентка мр Гелена Медєши, а автор пречитал даскельо писнї. У тей часци програми преглашени лауреати у вецей гумористично-сатиричних катеґорийох, та так у катеґориї афоризмох лауреат Боро Латинович, лауреат за сатиру Милад Обренович, лауреат Награди Соцки Владимир Дудаш Иванов, а награда з меном Александра Деветака додзелєна Браниславови Свркотови. За найдлугшу чутку рока 2025 нє було приявених кандидатох.

Тиж, публики буду премиєрно представени два гимни Коцурскей чутки, на руским и сербским язику, а на концу програми гудаци одграли шпиванку У тем Сомбору, и верзию У тим Коцуре. После програми отримане и друженє у просторийох ДОД Коцур.

Други дзень Коцурскей чутки бул пошвецени здогадованьом на єдного зоз сновательох Фестивалу Александра Деветака и у валалскей Библиотеки отримана вистава його карикатурох, а бешедоване и о його подоби, дїлу и вплїву яки мал на тот Фестивал.