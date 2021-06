У РКЦ була ювилейна 20. Веселинка

НОВИ САД – Тогорочни 20. Фестивал дзецинскей творчосци Руснацох Войводини Веселинка отримани всоботу, 19. юния, у Руским културним центре у Новим Садзе.

Пополадню од 17 годзин дзеци участвовали у виробку муралох и ґрафитох на дворе Руского културного центра, а през тоту роботню их водзел уметнїк Силвестер Макаї. Зоз крейдами ше мальовало по мурох, а нови мурал на дворе намальовал Станислав Мудрох. Учительки Оля Яковлєв и Ана Мария Рац зоз дзецми тримали роботнї, на хторих ше прикрашовало маски за твар. Тиж отримана и роботня на хторей ше вирабяло плакати, а тема була 20 роки Веселинки. У сали дзе отримани роботнї на мурох була поставена вистава плакатох зоз дотерашнїх Фестивалох дзецинскей творчосци Руснацох Войводини Веселинка. На роботньох аниматором помагали Лара Петкович и Тимеа Будински.

Музично-сценска програма почала на 19 годзин, зоз шпиванку, танцом и писньочками, хтори виведли госци зоз КУД Тарас Шевченко зоз Дюрдьова. Вец наступели и домашнї, дзеци з Нового Саду зоз рецитованьом и шпиванку. Уж традицийно на Веселинки участвую члени зоз Танєчней школи Партизан 2, та и того року виведли два танєчни точки.

През програму присутних водзели Ребека Планчак и Марина Хома, а хто жадал могол ше предплациц и на дзецински часопис Заградка.

Фестивал помогли Министерство за културу Републики Сербиї и Город Нови Сад-Городска управа за културу.

(Опатрене 10 раз, нєшка 10)