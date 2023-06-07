СИВАЦ – У орґанизациї Кинолоґийного дружтва „Сивец”, на стадиону Фодбалского клуба „Полет”, всоботу, 3. юния отримана 16. Национална вистава псох шицких расох (Сивац Цац 2023).

Як и предходних рокох, интересованє було вельке, а на самей вистави представели ше вецей як 300 викладателє зоз Сербиї и иножемства, а найвецей зоз Мадярскей, Горватскей, Болгарскей, Румуниї, Австриї и БиГ.

У рамикох вистави отримана и друга по шоре „мини специялка” за расу нємецки овчар. Судийове були кинолоґове зоз медзинародним искуством, пейцме зоз Сербиї и єден зоз Горватскей. У класи нємецких овчарох, „малей специялки” було 50 учашнїкох и вецей як 400 псох, а прешлого року було лєм 12 учашнїкох. Тоту класу оценьовал судия зоз Горватскей хтори и подпредсидатель Европскей асоцияциї нємецких овчарох.

У тей катеґориї бул и єден учашнїк зоз Руского Керестура, Михал Надь, хтори ма и свойо одховйовалїще нємецких овчарох (Von Donna Garten), а представел свойо два пси.

Млади пес, хтори ма 13 мешаци, змагал ше у класи од 12 по 18 мешаци и завжал 3. место од 4. учашнїкох, а сука хтора ше змагала у класи „Intermedia”, од 15 по 24 мешаци завжала 1. место. Треба надпомнуц же прешлого року на вистави у Вербаше сука завжала 1. место и була найлєпша у шицких класох, а єст 10 ФЦИ класи.

Подпредсидатель Кинолоґийного дружтва „Сивец”, подзековал шицким спонзором хтори допринєсли орґанизациї такого збуваня, Општини Кула и Месней заєднїци Сивац.