Отримана 22. Привредно-туристична манифестация „Сримска куленияда“

ЕРДЕВИК – Всоботу отримана 22. по шоре традицийна Привредно-туристична манифестация „Сримска куленияда“ на хторей ше представели познати продукователє кулена, алє и сухих продуктох з меса, як и вина.

Манифестацию отворел покраїнски секретар за польопривреду, лєсарство и водопривреду Чедомир Божич, а нащивела ю и предсидателька Влади Републики Сербиї Ана Брнабич и министер нукашнїх дїлох Александар Вулин.

Вони нащивели числени штанди, а премиєрка придала награди абсолутним побиднїком „Куленияди“ Миланови Кабичови зоз Шиду и Емилиї Єремич зоз Мартинцох.

У богатей културно-уметнїцкей програми медзи другима наступела и Старша шпивацка ґрупа КПД „Дюра Киш“ зоз Шиду, а штанди мали и Здруженя женох „Бикичанки“, „Жридло“ з Беркасова и „Радосц“ зоз Бачинцох.

Орґанизаторе манифестациї Туристична орґанизация Шиду, ОпштинаШид, Култруно-образовни центер, Месна заєднїца Ердевик и Реґионална привредна комора зоз Сримскей Митровици.

