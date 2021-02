Отримана 24. по шоре „Сримска забивачка и колбасияда“

ШИД – Всоботу у Словацким доме отримана 24. по шоре привредно-туристична манифестация „Сримска забивачка и колбасияда“, точнєйше пре пандемию вируса корона отримана лєм колбасияда, односно преглашованє найлєпших сухих колбасох.

Як за Рутенпрес гварел Станислав Дєрчан, предсидатель Здруженя „Сримска забивачка и колбасияда“, хторе орґанизатор манифестациї, продукователє принєсли на оценьованє 40 прикладнїки сухих колбасох.

Фахова комисия у составе Милорад Попович и Лазар Бошнякович зоз Технолоґийного факултета у Новим Садзе и Растислав Стухар зоз Шиду спред орґанизатора, оценєли шицки колбаси.

Перше место освоєл Младен Лемаїч, друге Милан Кабич, а треце Йован Буроєвич, шицки зоз Шиду.

Урядове преглашованє побиднїкох з додзельованьом плакетох будзе того тижня после швета державносци.

