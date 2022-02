Отримана 27. „Сримска винияда“

БЕРКАСОВО – На швето Святого Трифуна, защитнїка винїцох и винїцарох, вчера отримана традицийна 27. по шоре „ Сримска винияда“ на хотрей ше як и прешлого року за найлєпши вина змагали продукователє зоз општини Шид.

Од 14 прикладїнїкох билого вина перше место завжала Пиньвица „Данґуба“, друге Златко Тот, а треце Драґан Коїч.

Медзи 10 прикладнїками чарного вина найлєпше вино мал Бранко Митрович, друге место завжал Павле Срнка, а треце Вера Ковачевич.

У катеґориї розеа було 9 вина, а найлєпше мала Пиньвица „Данґуба“, друге место завжал Срдян Сокол з Бикичу, а треце Андрия Плахчински.

Як и прешлого року, пре пандемию вируса корона, нє було одходу до винїци и пошвецаня лози, нє було анї учашнїкох звонка општини Шид, а тиж анї шветочней вечери з преглашованьом найлєпших продуковательох вина.

Орґанизаторе „Сримскей винияди“ були Здруженє винарох „Деспотовац 1994“ з Беркасова з помоцу Здруженя женох „Жридло“ и потримовку Општини Шид и Туристичней орґанизациї Шид.

Нашо паноцове, о. Михайло Режак и о. Владимир Еделински Миколка, по традициї пошвецели винїцу познатого винїцара и продукователя вина Мирослава Сокола з Бикичу.

