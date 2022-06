Отримана 8. схадзкa УО Дружтва за руски язик, литературу и културу

НОВИ САД – Управни одбор Дружтва за руски язик, литературу и културу отримал 8. схадзку, вчера, 24. юния, у Руским културним центру Нови Сад.

Схадзку отворела предсидателька Блажена Хома Цветкович и поволала присутних же би ше зоз минуту цихосци здогадли на 11 членох хтори ше у медзичаше упокоєли. Потим Записнїк зоз 7. схадзки УО Дружтва єдногласно прилапени, як и звит о активносцох Дружтва медзи двома схадзками, та и прегляд приходох и розходох за 2021. рок. Вец було слова о календаре активносцох, так гуторене же 18. Подобова колония и 21. Колония за школярох „Стретнуце у Боднарова” у Ґосподїнцох будзе отримана 30. и 31. юлия, а Владимир Салонски ище поинформовал же од септембра будзе оформена и младша ґрупа дзецох хтори буду ходзиц на годзини руского язика до школи у Ґосподїнцох. Слова було и о означованю 50 рокох Терминолоґийного словнїка (1972) Миколи М. Кочиша, хторе будзе у форми округлого стола початком септембра. Приказани и два Подзекованя хтори Коорданацийни одбор Дружтвох за язики, литературу и културу Нови Сад додзелєло Дружтву за участвованє на Сайме кнїжкох у Новим Садзе 2022. року и за потримовку у видаваню вецейязичного часописа „Нови мост”.

После краткей павзи представени нови виданя Дружтва. О кнїжки Янка Барни „Так приповедали нашо дїдове” бешедовала мр Гелена Медєши. Вона пречитала и часц зоз рецензиї, хтору написал Любомир Медєши и потолковала же єй авторова супруга Ґеорґина Барна уступела рукопис за кнїжку и же тиж и финансийно потримала цали проєкт. Представена и кнїжка Ирини Папуґа „Русинска гимназија / Руска ґимназия”, а о кнїжки вецей слова гварела авторка. Слова було и о Мултиязичним часопису „Нови Мост 8”.

