Отримана IX схадзка Скупштини општини Вербас

ВЕРБАС – Скупштина општини Вербас отримала стреду, 30. юния, IX схадзку. Дньови шор облапял вкупно 14 точки, а найзначнєйша була котра ше одношела на усвойованє Закончуюцого рахунку Oпштини Вербас за 2020. рок.

Локални парламент потвердзел мандат новому одборнїкови Миланови Ґлушцови, котри ше врацел до скупштинскей лавки по окончованю функциї заменїка предсидателя Oпштини Вербас.

Скупштинска векшина усвоєла Предклад одлуки о приступаню виробку Плану розвою општини Вербас за период од 2022. по 2028. рок, Предклад одлуки о усвойованю Рочного ликвидацийного звиту Явного подприємства за будовательну жем, вибудов и драги „Дирекция за вибудов” у ликвидациї за 2020. рок, як и Предклад одлуки о усвойованю Порядного рочного финансийного звиту Явного подприємства за будовательну жем, вибудов и драги „Дирекция за вибудов” у ликвидациї за период од 1. януара 2020. по 31. децембер 2020. року. Тиж усвоєни Предклад програми потримовки за запровадзованє польопривредней политики и политики руралного розвою општини Вербас за 2021. рок, Предклад ришеня о даваню согласносци на Предшколску програму Предшколскей установи „Бошко Буха” Вербас за роботни 2021/2022. рок, и Предклад ришеня о даваню согласносци на Вименки програми роботи и финансийного плану Явней аґенциї за зоогиґиєну и польопривреду општини Вербас за 2021. рок.

Окрем того, усвоєни и Предклад ришеня о даваню согласносци на вименку финансийного плану Центра за социялну роботу општини Вербас за 2021. рок, предклади ришеня о розришеню и менованю Комисиї за запровадзованє виберанкох за совити месних заєднїцох, Предклад ришеня о розришеню и менованю заменїка команданта и члена Општинского штабу за позарядово ситуациї општини Вербас, як и предклади Комисиї за кадрови, административни питаня и роботни одношеня, пренєсол општински сайт.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)