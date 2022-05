ШИД – Предшколска установа „Єлица Станивукович Шиля“, хтора означує 50 роки иснованя, з помоцу локалней самоуправи, Спортского союзу општини Шид, Установи за физичну културу и спортску рекреацию „Партизан“ и Школу спорта „Слунко“ орґанизовала Олимпияду за предшколски дзеци.

Манифестацию отворел предсидатель Скупштини општини Шид Тихомир Стаменкович, вєдно з директорку Предшколскей установи Саню Латас, а дзеци ше змагали на полиґонє схопносци.

