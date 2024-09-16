РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлей соботи, 14. септембра у Спорскей гали отримана VI Подобова колония „Еуфемия Гарди 2024.” у нєпоштредней орґанизациї Месного одбору Рускей матки (РМ) у Руским Керестуре.

На тогорочней колониї ше одволали 16 место 14 подобово творителє, од найстарших ґенерацийох по школярох, векшином, тє. 10 з Керестура, тройо з Кули, и по єден з Вербасу, Крущичу и Червинки.

На Колониї участвовали Мелания Рамач, Михайло Виславски, Янко Бики, Славко Пап, Тимеа Будински, Павлина Шепински, Валентина Гарди, Єлисей Пап, Ема Венґрин и Наташа Джуджар зоз Керестура, Владо Няради з Вербасу, Душица Спасоєвич Лончар, Стания Вукович – Дяна и Славица Пешикан з Кули, Штефан Тарча з Крущичу и Елена Сркота зоз Червинки.

Гоч на дзень колониї нє шицки могли присц, векшина учашнїкох свойо готови роботи на шлєбодну тему длужни принєсц орґанизаторови по 15. октобер кед буду дати на зарамйованє, а виложени на вистави 28. децембра того року.

Колонию провадзели предсидатель РМ др Михайло Фейса, Дюра Папуґа и Мария Дорошки спред керестурского МО РМ, а фахови орґанизатор Колониї бул Славко Пап.

Средства за отримованє VI Подобовей колониї, у суми 70.000 динари обезпечени на конкурсу Покраїнского секретарияту за културу явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами АП Войводини.