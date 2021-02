ВЕРБАС – З почитованьом шицких предписаних мирох борби процив ширеня Ковиду-19, вчера, 3. фебруара, у голу Центра за физкултуру „Драґо Йовович” у Вербаше отримана VI схадзка Скупштини општини Вербас. Одборнїки розправяли о 7 точкох дньового шору, а схадзки присуствовали 32 од 36 одборнїкох.

Одборнїки локалного парламенту принєсли нову Одлуку о триманю домашнїх животиньох и хижних любимцох на териториї општини Вербас, Одлуку о условийох хаснованя мещкох за випоручованє роби на месце предаваня роби и услугох, як и вименєну и дополнєну Одлуку о окончованю комуналних дїялносцох. Тиж, одборнїки дали и потримовку формованю Комисиї за координованє инспекцийного надпатраня над роботу зоз жридловей компетентносци Општини Вербас.

На предклад Комисиї за кадровски, административни питаня и роботни одношеня, пришло до пременкох у Школских одборох у Основней школи „Йован Йованович Змай” у Змаєве, Основней школи „Петар Петрович Нєґош” у Вербаше и Основней школи „Бранко Радичевич” у Равним Селу.

До пременкох пришло и на чолє Центра за физкултуру „Драґо Йовович”, дзе за о.д. директора установи менована Миляна Штулич, котра дала задзекованє на функцию одборнїка у локалним парламенту.

Тота схадзка була и перша на котрей одборнїки вкупни скупштински материял достали у диґиталним формату, и прето одборнїки задлужели нови таблет апарати. Як сообщене, таблет апарати набавени у сотруднїцтве зоз Телекомом Сербиї, зоз чим Општини Вербас зашпорує рочно аж три милиони динари, визначела предсидателька СО Вербас Саня Жиґич.

