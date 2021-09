Отримана XI схадзка Скупштини општини Вербас

ВЕРБАС – На XI схадзка Скупштини општини Вербас котра отримана вчера, 9. септембра, пред одборнїками ше нашол дньови шор зоз седем точками.

Зашеданє локалного парламенту отворене зоз вименку у составе одборнїкох, та на место Славици Димитриєвич верификовани одборнїцки мандат Лїляни Шчекич, котра як и єй предходнїца вибрана зоз виберанковей лїстини „Александар Вучич – за нашо дзеци”. По звиту мандатно-имунитетней комисиї, нова одборнїца пред локалним парламентом дала и подписала святочну вияву.

Скупштина општини Вербас усвоєла Звит о запровадзених виберанкох за совити месних заєднїцох и утвердзених резултатох виборох членох совиту месних заєднїцох у општини Вербас, котри отримани 15. авґуста. Виберанки отримани у шицких осем месних заєднїцох, на 30 виберанкових местох и вибрани 72 члени совитох месних заєднїцох у трох городских и пейц месних заєднїцох у населєних местох.

Тиж, одборнїки усвоєли Одлуку о усвойованю информацийох о ступню ускладзеносци планованих и реализованих активносцох з Програми дїлованя явних подприємствох чий снователь Општина Вербас, за период од 1. януара по 30. юний 2021. року, як и Звит о роботи Надпатраюцого одбору Апатикарскей установи Вербас за период од 1. януара по 30. юний 2021. року.

Зоз Предкладами Комисиї за кадрово, административни питаня и роботни одношеня и одборнїцкима питанями закончена XI схадзка локалного парламенту.

