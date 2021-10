Отримана XII схадзка Скупштини општини Вербас

ВЕРБАС – У сали за схадзки Скупштини општини Вербас пияток, 22. октобра, отримана XII схадзка локалного парламенту котру заказала предсидателька Скупштини општини Вербас Саня Жиґич. За схадзку бул предложени дньови шор зоз 15 точками о котрих одборнїки того дня розправяли, пренєсол општински сайт.

Перше прилапена Програма защити, ушореня и хаснованя польопривредней жеми општини Вербас за 2021. рок. Скупштинска векшина усвоєла и Одлуку о вибудови, поставяню и отримованю памятнїкох и памятних ознакох на териториї општини Вербас, а потим и вименки и дополнєня Одлуки о приступаню виробку плану розвою општини Вербас за период од 2022. по 2028. рок, як и вименки и дополнєня Одлуки о правох на финансийну потримовку фамелийом зоз дзецми, на предклад Општинскей ради.

У предлуженю зашеданя усвоєна вименєна и дополнєна Одлука о пременки сновательного акту Явней предшколскей установи „Бошко Буха”, Одлука о вименки назви компетентного орґану у одредзених одлукох Скупштини општини Вербас, а потим вименєна Одлука о менших монтажних и других обєктох дочасового характеру на териториї општини Вербас, як и ришенє з котрим ше дава согласносц на вименки и дополнєня Програми дїлованя Явного комуналного подприємства „Комуналєц”.

Тиж, на тей схадзки локалного парламенту усвоєни и ришеня о розришеню и менованю членох Општинского штабу за позарядово ситуациї општини Вербас, як и ришенє о преривки мандату окончователя длужносци директора и менованю нового окончователя длужносци директора ЯКП „Стандард”.

Схадзка Скупштини општини Вербас закончена зоз предкладанями Комисиї за кадрово, административни питаня и роботни одношеня.

