Отримане викладанє о диґиталним насилству

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фаховци зоз Беоґрадскей отвореней школи отримали викладанє у першей класи ґимназиї на тему Защиц приватносц – одупри ше прициску у рамикох проєкту под исту назву, за цо нєдавно наградзени седем школярки руских оддзелєньох ґимназиї.

Бешедоване о диґиталним насилстве на интернету и о адекватних способох як одреаґовац у дзепоєдних ситуацийох. Попри тим, школярки котри наградзени у рамикох того проєкту презентовали резултати анкети котру пред тим поробели праве на тоту тему.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)