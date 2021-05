ШИД – У церкви Преображеня Господнього пияток отримане духовне стретнуце паноцох Сримского деканату у хторим участвовали о. Владислав Варґа, парох зоз Сримскей Митрoвици, о. Дарко Рац, парох з Бачинцох, о. Владимир Еделински Миколка, парох з Беркасова и о. Михайло Режак, парох зоз Шиду и декан сримски.

Стретнуце почало з Молебеном до Пречистей Дїви Мариї у присустве вирних, а наказовал о. Владислав Варґа.

Стретнуце предлужене зоз викладаньом за паноцох духовней теми „Євангелийска причта як Христос поволала апостолох“, хтору викладал о. Дарко Рац.

