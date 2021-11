КУЛА – У рамикох 28. Културней манифестациї Костельникова єшень всоботу було отримане Стретнуце рецитаторох Михайло Зазуляк у орґанизациї РКУД Гавриїл Костельник, з чим закончена тогорочна манифестация.

На Стретнуцу ше представели рецитаторе зоз Руского Керестура, Коцура, Дюрдьова, Нового Орахова и Бачкей Тополї, у наймладшим возросту дзешецеро, у штреднїм шесцеро и пецеро з найстаршого возросту.

Стретнуце було у ОШ Петефи бриґадох, отворел го предсидатель РКУД „Гавриїл Костельник” Владимир Бучко, а кажди учашнїк достал по єдну кнїжку котру за тоту нагоду подаровала НВУ „Руске слово”.

