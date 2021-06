Отримане картинґ обегованє Награда Кули 2021

КУЛА – У другим обегованю Отвореного першенства Сербиї и шампионату Сербиї, хторе отримане внєдзелю, 27. юния на мотодрому у Кули, витворени одлични резултати, як у индивидуалней, так и у екипней конкуренциї.

Побиднїки у обегованю по класох були – Данило Бркич, Андрей Доброта, Неманя Йованович, Димитриє Ковачевич, Вукашин Вукасович и Вукашин Павлович. Обегованє отримане у орґанизациї САКСС-у (Спортски авто и Картинґ союз Сербиї). Найлєпше пласованим змагательом, погари уручел предсидатель Oпштини Кули, Дамян Милянич, хтори з тей нагоди визначел же Општина Кула потримує числени културни и спортски манифестациї, и же так будзе и надалєй.

Шлїдуюце обегованє наявене за 27. авґуст, а орґанизаторе поручели же обчекую ище векше число нащивительох.

Окрем Oпштини Кула, картинґ обегованє потримало Министерство младежи и спорту Републики Сербиї, Спортски союз Сербиї, Авто-мото союз Сербиї, Туристична орґанизация општини Кула, а орґанизатор того спортского збуваня спортски авто и Картинґ союз Сербиї.

