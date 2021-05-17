Отримане Медзиокружне змаганє з руского язика

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре всоботу, 15. мая, отримане 11. Медзиокружне змаганє з руского язика и язичней култури у Основней и штреднєй школи зоз домом школярох Петро Кузмяк.

Отримане є за школярох основних школох од V-VIII класу зоз порядней настави и за школярох зоз школох дзе ше руски язик виучує як виборни предмет з елементами националней култури.

На змаганю участвовал 41 школяр зоз седем руских местох, 25 школяре зоз порядней настави з Руского Керестура (14), Коцура (9) и Дюрдьова (3) и 15 школяре зоз виборней настави з Нового Саду (6), Кули (3), Бачкей Тополї (4) и Вербасу (2).

На Републичне змаганє, хторе ше за школярох VII и VIII класох отрима 29. мая, тиж у Руским Керестуре, пласовали ше 19 школяре: 10 зоз порядней настави, штверо зоз VII и шесцеро зоз VIII класи, док зоз виборней настави 9 школяре: пецеро зоз VII и штверо зоз VIII класи.

Змаганє орґанизовало Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою Републики Сербиї, Дружтво за руски язик, литературу и културу и ОШ Петро Кузмяк.

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