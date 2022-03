Отримане перше змаганє у тим року

ДЮРДЬОВ – Внєдзелю, 20. марца, отримани турнир у кошарки Три на три у рамикох Спортских бавискох Яша Баков. Змаганє отримане у Основней школи Йован Йованович Змай, а соорґанизатор було дюрдьовске Културно-уметнїцке дружтво Тарас Шевченко.

Учасц вжали штири екипи: Папивинґ Д.о.о Вербас, Руски културни центер з Нового Саду, КУД Тарас Шевченко и СД Русин з Руского Керестура.

Перше место у екипним змаганю завжала екипа КУД Тарас Шевченко з Дюрдьов.

По законченю екипного змаганя отримане и поєдинєчне змаганє у руцаню „тройкох“. Участвовали 15 змагателє, а найлєпши бул Звездан Констандинов.

