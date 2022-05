Отримане преподаванє за матурантох на тему безпечносци у транспорту

ШИД – У сали Културно-образовного центр Аґенция за безпечносц у транспорту Републики Сербиї у сотруднїцтве зоз локалну самоуправу отримала преподаванє за матурантох на тему безпечносци у транспорту.

Преподаванє на тему „Ище вше вожим“ отримал Славиша Савич, сотруднїк спомнутей Аґенциї, а на основу власного транспортного нєщесца, спозорел младих же би нє хасновали алкогол кед вожа и тиж же би нє вожели швидше як цо предписане.

На Площи култури од 11 по 13 годзин були поставени такволани симулаторе транспортних нєщесцох хтори зацикавени мали нагоду випробовац, а були присутни предсидатель Општини Зоран Семенович и предсидатель Скупштини општини Тихомир Стаменкович.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)