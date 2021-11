Отримане преподаванє о Руснацох у Першей шветовей войни

БАЧИНЦИ – Подручна канцелария Националного совиту Руснацох и КПД „Драґен Колєсар“ орґанизовали преподаванє на тему „Руснаци и Перша шветова война“ з нагоди означованя Дня примиря у Першей шветовей войни.

Викладач бул Александар Радин, професор историї, хтори направел историйни увод од револуцийного 1848. року, потим по 1867. рок и наставанє Австро-угорскей монархиї з огляднуцом на положенє Сербох, Руснацох и других народох хтори жили на тих просторох.

Радин тиж виложел и факти од початку Першей шветовей войни 1914. року, єй цек по єй конєц и наставанє новей держави Кральовини Сербох, Словенцох и Горватох до хторей з другима народами вошли и Руснаци.

На преподаваню присуствовал подпредсидатель Националного совиту Руснацох Зденко Лазор, о. Владимир Еделински Миколка, парох з Беркасова, предсидатель КПД „Дюра Киш“ зоз Шиду Златко Манько, подпредсидатрель спомнутого дружтва Владимир Торма и други.

