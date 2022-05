Отримане Републичне змаганє зоз руского язика

ДЮРДЬОВ– У Основней школи „Йован Йованович Змай“ у Дюрдьове всоботу, 28. мая, отримане 21. Републичне змаганє зоз руского язика и язичней култури. Отримане є за школярох седмей и осмей класи зоз порядней настави и за школярох зоз школох дзе ше руски язик виучує як виборни предмет зоз елементами националней култури.

На змаганю участволали двацецеро школярох зоз дзевец наших местох. Зоз порядней настави змагали ше дзевецеро, зоз двох наших местох – зоз Руского Керестура (4) и Коцура (5). Зоз виборней настави змагало ше єденац школярох зоз седем местох – зоз Бачкей Тополї (1), Нового Орахова (1), Нового Саду (4), Сримскей Каменїци (1), Вербасу (1), Кули (2) и Дюрдьова (1).

Змагательох и госцох привитала Ирина Папуґа спред Дружтва за руски язик, литературу и културу, Мелания Римар спред Одбора за образованє Националного совиту Руснацох, директорка Основней школи „Йован Йованович Змай“ Любица Клепич и наставнїца руского язика Мария Самарджич.

Тести за порядну наставу порихтала професорка Люпка Малацко, а тести за виборну наставу професорка Мария Стрибер.

Же школяре озбильно похопели тото змаганє указує то же од двацец школярох аж дзеветнацецеро завжали єдне од перших трох местох.

Шицки школяре котри завжали даєдне место як награду достали кнїжку у виданю НВУ „Руске слово“.

Тогорочне змаганє орґанизовало Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою Републики Сербиї, Дружтво за руски язик, литературу и културу и Основна школа „Йован Йованович Змай“ зоз Дюрдьова.

(Опатрене 68 раз, нєшка 68)