ШИД – На парохиї Преображеня Господнього вчера отримане стретнуце вирних на тему Синодалного ходу, а презентер бул парох з Беркасова о. Владимир Еделински Миколка.

З помоцу видео бима прешло ше през штири поставени питаня як теми за роздумованє вирних, а после каждого питаня и обгрунтованя вирни виношели свойо роздумованя и попатрунки.

Домашнї бул парох и декан сримски о. Михайло Режак, а на стретнуце пришли 12-ецеро вирни, з хторих єдна особа зоз Беркасова.

