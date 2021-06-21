Отримане стретнуце за младих у Каритасу

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Каритасу всоботу вечар отримане стретнуце Слово живота за младих, на котрим ше през євангелске виреченє за тот мешац бешедовало о тим як млади доживюю Бога, виру и церкву.

Виреченє з Євангелиї було Нє кажде хто ми гутори Господи, Господи! войдзе до Царства нєбесного, алє тот хто сполнює волю Оца мойого котри на нєбе! (Мт 7,21).

Як госц стретнуца ше представел Деян Павлович, мастер инжинєр електротехнїки и рахункарства, предсидатель Пакт Рутеноруму и длугорочни фодбалер, а музично ше представела Александра Русковски.

Розгварку водзел Янко Катона, а присутне було красне число младих.

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