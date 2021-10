ШИД – Од пиятку по нєдзелю отримане Стретнуце рускей младежи на хторе ше позберали 16-ецеро млади зоз Нового Саду, Руского Керестура, Коцура, Дюрдьова, Бачинцох, Беркасова и Шиду.

Млади нащивели Ґалерию малюнкох Сави Шумановича, потим Музей наївней уметносци „Илиянум“, Спомин памятнїк „Сримски фронт“ при Адашевцох, а змесцени були у будинку Лєтнєй владическей резиденциї.

Под час стретнуца отримане и квиз змаганє з обласци музики, култури, рускей кухнї, облєчива и других обласцох, змагали ше пейц екипи з двох членох, а перше место освоєла екипа „Сримски фронт“ з 55 бодами, друга була екипа „Пицикато“ з 50 бодами, треца „Дюрдьовчанки“ з 45 поенами кельо мала и екипа „ Коцурицох“, а екипа „Дюрово дзеци“ завжала пияте место зоз 25 поенами.

Вчера дополадня млади були на Служби Божей у церкви Преображеня Господнього хтору служел парох о. Михайло Режак, а хтори им потим указал будинок Лєтнєй владическей резиденциї.

Орґанизатор стретнуца було Културно-просвитне дружтво „Дюра Киш“, а тот проєкт финансийно потримало Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох и нарок ознова будзе отримане, а основни циль стретнуца то упознаванє, друженє и едукация младих з наших местох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)