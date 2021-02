ДЮРДЬОВ – У Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове, прешлого тижня отримане школске змаганє зоз математики. Змагали ше 59 школяре од трецей по осму класу, а єден школяр математични задатки ришовал на руским язику.

На општинске змаганє пласовали ше дзешецеро школяре, а найвецей боди мал Боґдан Чавич и Йована Марич зоз трецей класи, а пиятопласовани на школским змаганю на основи вкупного числа бодох бул Никола Чакан, а шестопласовани Яков Александар Нота, обидвоме су школяре штвартей класи.

На змаганю було найвецей школярох-змагательох зоз штвартей класи.

Општинске змаганє будзе отримане у Ґосподїнцох на нєдзелю, 28. фебруара.

