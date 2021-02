Отримане Школске змаганє з математики

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней школи Петро Кузмяк вчера отримане школске змаганє зоз математики, та з тим отворена и тогорочна сезона змаганьох хтори ше буду отримовац зоз вецей предметох, же би ше школярох ище баржей мотивовало учиц и указац свойо способносци.

Школске змаганє з математики отримане у шицких класох, зоз почитованьом предписаних мирох, а з тей нагоди, трецу и штварту класу нащивела и о. д. директора Наталия Будински и координатор змаганя Татяна Бучко Рац.

Резултати школского змаганя би мали буц познати початком наступного тижня, а школяре хтори посцигню найвецей боди, пласую ше за дальши ступень змаганя а то општинске, хторе би мало буц 28. фебруара.

