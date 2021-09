Отримане 1. Вербаске обегованє

ВЕРБАС – Перше Вербаске обегованє отримане внєдзелю, 19. септембра, и була добре нащивена спортска манифестация у Вербаше. Одличней атмосфери яка того дня була на Площи Николи Пашича и по околних улїчкох допринєсли коло 400 атлетичаре шицких ґенерацийох, од наймладших аматерох по сениорох и ветеранох професионалцох, членох числених атлетских клубох зоз цалей Сербиї и двох сушедних державох, алє и возбудлїви обегованя и добра орґанизация.

Обегованя орґанизовани на дзешец и пейц километри, як и на дражки длугей єден километер за войско и полицию, у хлопскей и женскей конкуренциї. Попри тих обегованьох, орґанизовани були и числени обегованя за наймладших, предшколцох, школярох основних школох.

Своїх представнїкох на 1. Вербаским обегованю мали и атлетски клуби зоз Беоґраду, Нового Саду, Панчева, Суботици, Пироту, Кули, Апатину, Зренянину, Бечею и велїх других городох, алє и числени єдинки и ґарнизони Полициї и Войска Сербиї, як и клуби з Босней и Герцеґовини и Чарней Гори.

Гоч атлетика ма длугу и богату традицию у Вербаше и числених успишних атлетичарох, тот спорт у єдним периоду бул нєзаслужено занєдзбани. Зоз снованьом Вербаского атлетского клубу и тераз орґанизацию 1. Вербаского обегованя, як визначели орґанизаторе, кральовна спортох ше враца на место котре єй припада.

