ДЮРДЬОВ– У Основней школи Йован Йованович Змай у Дюрдьове всоботу, 2. априла, отримане 12. Медзиокружне змаганє зоз руского язика и язичней култури. Отримане є за школярох Основних школох од пиятей по осму класу зоз порядней настави и за школярох зоз школох дзе ше руски язик виучує як виборни предмет зоз елементами националней култури.

На змаганю участволали 46-еро школяре зоз єденац наших местох. Зоз порядней настави змагали ше 26-еро, зоз трох наших местох – зоз Руского Керестура (13), Коцура (10) и Дюрдьова (3). Зоз виборней настави змагали ше 20 школяре зоз дзевец местох – зоз Бачкей Тополї (2), Нового Орахова (1), Нового Саду (7), Петроварадину (1), Сримскей Каменїци (1), Вербасу (2) , Кули (3), Бачинцох (1) и Дюрдьова (2).

Змагательох и госцох привитала Ирина Папуґа зоз Дружтва за руски язик, литературу и културу, директорка Основней школи Йован Йованович Змай Любица Клепич и наставнїца руского язика Мария Самарджич.

Тести за порядну наставу порихтала професорка Любка Малацко, а тести за виборну наставу порихтала професорка Мария Стрибер.

Же школяре озбильно похопели тото змаганє указує то же од 46-ерих школярох аж 36-еро завжали єдне од перших трох местох.

Школяре седмей и осмей класи котри завжали єдне од перших трох местох ше пласовали на Републичне змаганє котре ше отрима 28. мая, тиж так у Дюрдьове. Шицки школяре котри завжали даєдне место як награду достали кнїжку у виданю НВУ „Руске слово“.

Тогорочне змаганє орґанизовало Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою Републики Сербиї, Дружтво за руски язик, литературу и културу и Основна школа Йован Йованович Змай зоз Дюрдьова.

