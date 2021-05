Отримане 20. Републичне змаганє з руского язика

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней школи Петро Кузмяк у Руским Керестуре всоботу, 28. мая, отримане 20. ювилейне Републичне змаганє з руского язика и язичней култури основних школох у хторих ше настава орґанизує по руски и школох у хторих ше руски язик виучує як виборни предмет зоз елементами националней култури.

Зоз виборней настави у катеґориї седмей класи перше место завжала Емина Бики зоз ОШ Петро Кузмяк, друга була Мартина Уйфалуши з коцурскей Школи, а треце место подзелєли Елена Шомодї и Анита Чизмар, обидва з керестурскей Школи. Од змагательох з осмей класи Андрея Надь з керестурскей и Ксения Вереш з дюрдьовскей и Сара Гарди з коцурскей Школи, подзелєли перше место. Друга була Марина Медєши з Коцура, а треце место подзелєли Хелена Новта и Лора Новакович з Керестура.

У виборней настави медзи змагателями седмей класи три школяки подзелєли перше место – Мирослава Колошняї з Вербасу, Лара Сопка з Кули и Даниєла Бицок з Бачкей Тополї. Друге место посцигнул Матей Фейди з Нового Саду, а треце Никша Йоксович з Кули. З осмей класи змагали ше штверо школяре и шицки з максималним числом бодом подзелєли перше место – то Лана Хорват з Бачкей Тополї, Маша Джуджар и Михайло Ковач з Нового Саду и Мария Жирош з Кули.

Ювилейне 20. Републичне змаганє у мено орґанизаторох привитала педаґоґиня Любица Няради и Ирина Папуґа, а награди школяром уручела о. д. директорка домашнєй Школи Наталия Будински. Папуґова з тей нагоди уручела припознаня з нагоди 20. рочного ювилею тром руским школом у котрих ше отримовали републични змаганя, дакедишньому директорови керестурскей школи Янкови Хомови и учительови Славкови Надьови, и руским медийом.

И 20. змаганє з потримовку Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою Републики Сербиї, орґанизовали Дружтво за руски язик, литературу и културу и ОШ Петро Кузмяк.

Шлїдуюцого року домашня змаганя будзе Основна школа Йован Йованович Змай у Дюрдьове.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)