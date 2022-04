ДЮРДЬОВ – Внєдзелю, 24. априла, у Дюрдьове, у Велькей сали отримани Вельконоцни рочни концерт Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”. На концерту участвовали аматере дюрдьовского Дружтва.

Концерт почал зоз наступом Дзивоцкей шпивацкей ґрупа, а як солисти наступели Марко Радишич, Валентина Салаґ и Мария Горняк. Их провадзел тамбурови оркестeр. Програма предлужена зоз танцом виводзацкей фолклорней ґрупи.

Рецитаторска секция остатнїх рокох окреме активна, цо потвердзую єй члени зоз успишнима наступами на рецитаторских смотрох. На концерту наступели Мария Рамач, Милица Михальовски, Владимир Молнар, Иван Молнар и Валентина Салаґ.

Наймладши аматере Дружтва, младша дзецинска фолклорна ґрупа, одшпивали писню „Пчолки“, а члени музичней секциї, Живко Шовлянски, Иван и Владимир Молнар на тамбуркох одграли „Таєла, таєла“, а Валентина Салаґ на клавиру одграла и одшпивала свою авторску шпиванку „Кед ше здогаднєм“.

Старша дзецинска фолклорна ґрупа одтанцовала даскельо танци, а члени младшей фолклорней ґрупи ше представели зоз своїм першим танцом „Любичица мала“.

Виводзацки фолклор одтанцовал „Танци зоз Чарней трави“, а члени старшей фолклорней ґрупи указали же окрем танцованя знаю и шпивац, та ше на концерту представели зоз двома писнями – „Плюсканє, купанє“ и „Ґол“.

Єден од наступох хтори охабел наймоцнєйши упечаток на публику то бул наступ Верици Салонски, котра одшпивала добре познату шпиванку „Селїдби“.

Дзивки зоз шпивацкей ґрупи нє шпиваю лєм руски народни шпиванки. Вони ше пред даскелїма роками опробовали и у шпиваню забавних шпиванкох, та так збогацели репертоар зоз истима. На Вельконоцним рочним концерту Дружтва вони одшпивали писню „Ґрош“. На самим концу програми, члани виводзацкого фолклору одтанцовали „Буковински танци“.

Младшу дзецинску фолклорну ґрупу пририхтала Мария Хромиш, а старшу дзецинску фолклорну ґрупу пририхтала Тамара Салаґ. Виводзацки фолклор пририхтали Микола и Даря Хромиш. Рецитаторох пририхтал Яким Гарди, а шпивацки ґрупи, солистох и дуети и музични точки порихтала Сенка Станкович. Оркестер пририхтал Срдян Цуцич.

Сценоґрафию обдумали и поробели млади зоз Дружтва, а за озвученє ше постарали Мирослав Шарик и Микола Роман.

Конферансу написала Тамара Салаґ, а водзели ю Кристина Горняк и Тарас Чапко.

Же би шицко добре функционовало остарал ше Управни одбор Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко“, а у реализациї програми помогли: Покраїнски секретарият за културу и явне информованє, Покраїнски секретарият за образованє предписаня и национални заєднїци, Општина Жабель, Национални совит Руснацох и Завод за културу войводянских Руснацох.

Медийну потримовку дали: Радиодифузна установа Войводини – Радио Нови Сад, Радиодифузна установа Войводини – Телевизия Нови Сад и Новинско видавательна установа „Руске слово“.

