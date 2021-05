Отримани Вельконоцни рочни концерт

ДЮРДЬОВ – Вельконоцни рочни концерт Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова отримани внєдзелю, 2. мая, на радосц Дюрдьовчанох, алє и велїх з нашей заєднїци, та и споза гранїци.

У богатей и рижнородней програми котра тирвала годзину и петнац минути, участвовала фолклорна секциї, чийо ше члени зоз каждей возростней ґрупи за кажди танєц преблєкали до другей народней шмати, шпивацка и рецитаторска секция, а шицки музични нумери провадзела оркестра Дружтва. Шицким им хибел наступ пред публику. Було им мило же можу приказац тото цо научели, а то було видно на твари каждого учашнїка. Були то окремно задовольни ошмихи и окремна позитивна енерґия, та анї нє чудне же кажда виведзена точка наградзована зоз моцним аплаузом.

У реализациї концерту участвовали члени УО Дружтва и уметнїцки руководтелє; Мария Хромиш, Тамара Салаґ, Микола и Даря Хромиш, Сенка Станкович, Срдян Цучич и Яким Гарди. Конферансу написала Тамара Салаґ, за озвученє ше остарали Мирослав Шарик, Микола Роман и Борис Цап, а конферансу водзели Кристина Горняк и Тарас Чапко. Сценоґрафию обдумали и направели млади з Дружтва на креативних роботньох.

Концерт могло провадзиц и он-лайн на Фейбук профилу КУД „Тарас Шевченко”, а знїмок зоз Концерту ище вше мож опатриц на тим профилу.

