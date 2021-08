Отримани Водицов камп за младих и дзеци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Керестуска парохия св. оца Миколая и парохиялни Каритас и того року у Водици орґанизовали духовни вежби за младих – Водицов камп хтори тирвал од 6. по 8. авґуст.

Главна тема тогорочного стретнуца Молитва и живот хтору ше преглїбйовало през шицки днї зоз темами – О молитви, Еколоґия души и цела, Св. Осиф, Пацерки, Цихосц и Найвекши скандал на швеце – криж. Викладаче були парох о. Михайло Малацко, ш. Михаїла Воротняк, ш. Авґустина Илюк и Павлина Шепински.

На Кампу участвовали коло 50 младих, найвецей з Керестура, як и зоз Коцура, Нового Саду, Суботици, Кули, Бечею, Савиного Села и Беоґраду. За учашнїкох орґанизована и заєднїцка молитва, дискусиї по ґрупох, спортски змаганя, танєц, рижни роботнї, а то була и нагода же би ше дружели и баржей упознали.

Остатнього дня Кампу, внєдзелю, дзецинска Служба Божа на 11,30 була у Водици, а служел ю и наказовал парох о. Михайло Малацко.

