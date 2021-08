Отримани гуманитарни байкерски котлїк у Коцуре

КОЦУР – Внєдзелю, 8. авґуста, Мото клуб „Пеґасус” зоз Коцура орґанизовал гуманитарни байкерски котлїк котри ше отримал у їх дворе, при стадиону Фодбалского клубу „Искра”.

По словох орґанизаторох, одволали ше числени мото клуби, велї поєдинци и орґанизациї зоз валалу и околних местох, а госцох було аж и з Валєва.

У добрим розположеню и веселей атмосфери, зоз провадзеньом гудацох, котлїки варела вкупно 21 екипа. Шицки назберани средства од котизацийох и предатого напою буду унапрямени за помоц и лїченє Йована Панайотова зоз Коцура и Бошка Ґуґлети зоз Нового Саду.

На концу тей акциї, орґанизаторе и члени Мото клуба „Пеґасус” зоз Коцура подзековали насампредз спонзором и Општини Вербас, алє и шицким котри ше одволали и пришли участвовац у вареню гуманитарного байкерского котлїку. Планую и надалєй орґанизовац подобни гуманитарни акциї, визначели орґанизаторе, и на тот способ помагац тим котрим помоц найпотребнєйша.

