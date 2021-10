Отримани дзевяти „Керестурски саям”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дзевята привредно-туристична манифестация Керестурски саям отримана вчера, 8. октобра, у Майсторским доме у Руским Керестуре, хтору того року нащивело красне число дзецох Основей школи, як и штредньошколци Туристичного напряму, Школи Петро Кузмяк, а у рамикох Дзецинского тижня.

Тогорочни Саям отворел предсидатель Здруженя ремеселнїкох и приватних поднїмательох Владимир Емейди, хтори зоз пригоднима словами привитал присутних, а потим предсидатель Општини Кула Дамян Милянич, виражел задовольство же и того року присуствує тей манифестациї. На Сайме присуствовали и заменїк предсидателя Општини Кула Кароль Валка, предсидателька Здруженя женох Байка Славица Катона, як и директор Туристичней орґанизациї општини Кула Владимир Станкович.

Нащивительом Сайму, першенствено дзецом, були представени стари ремесла, та ше з тей нагоди упознали зоз роботу – колєсара, кломфера, столара и керамичара. Тиж, за наймладших були орґанизовани и интересантни, креативни роботнї у хторих дзеци цифровали медовнїки, правели наруквици зоз полимер глїни и рижни глїняни судзинки.

На вецей штандох були виложени керпарки, гекланя, вишивки, витражни роботи на склу, бависка за дзеци зоз памуку и волни, айвар, маджуни, домашнї миделка и рижни други декоративни предмети, а могло купиц и виданя НВУ Руске слово.

Як орґанизаторе визначели, того року Саям бул у зменшаним обсягу пре епидемийну ситуацию, алє виражели задовольство же ше Манифестацию заш лєм отримало праве у рамикох Дзецинского тижня.

Орґанизаторе тогорочного Сайму були Здруженє ремеселнїкох и приватних поднїмательох Руски Керестур и Здруженє женох Байка, а проєкт потримали Општина Кула и Туристична орґанизация општини Кула.

