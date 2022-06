Отримани Дзень поля сцернянкового жита и защити рошлїнох

ВЕРБАС – Польопривредна совитодавна и фахова служба Вербас орґанизовала вчера, 15. юния, традицийни Дзень поля сцернянкового жита и защити рошлїнох.

Польопривредни продукователє з општини Вербас, Србобран, Кула и Бечей, подручйох котри покрива Польопривредна фахова служба Вербас, мали нагоду упознац ше з резултатами микро и макро оглядох сцернянкового жита, як и оглядох з обласци защити рошлїнох.

Окрем польопривреднїкох, презентациї присуствовали сотруднїки вербаскей Польопривредней фаховей служби и представнїки реномованих нашеньских хижох и защити рошлїнох.

По словох директора Польопривредней фаховей служби Вербас Оґнєна Василєвича, у оглядох були заступени 73 файти сцернянкового жита – 18 файти єшеньского ярцу и 55 файти єшеньского жита зоз вкупно 14 компанийох. Польопривредна совитодавна и фахова служба Вербас того року обчекує векши урожаї, а як визначел Василєвич, интересованє польопривредних продуковательох и сотруднїцтво з нїма доказ же польопривреднїки жадаю продуковац по найсучаснєйших методох, же би мали найлєпши резултати у своєй роботи.

Дню поля сцернянкового жита и защити рошлїнох присуствовали и предсидатель општини Вербас Предраґ Роєвич, предсидатель општини Србобран Радивой Дебелячки, представнїки Покраїнского секретарияту за польопривреду, водопривреду и лєсарство, як и други числени госци, пренєсол општински сайт.

