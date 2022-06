Отримани духовни вежби за священство

ШИД – У нашей парохої Преображеня Господнього, т. є. у лєтнєй владическей резиденциї од 14. по 17. юний отримани духовни вежби за священїкох нашей Епархиї св. оца Миколая.

На духовних вежбох участвовали скоро шицки священїки з наших парохойох на чолє з нашим владиком преосвященим кир Георгойом Джуджаром.

Духовни вежби предводзел о. др Тарас Борщевски, митрофорни протоєрей, предводнїк катедри Святого Писма на Католїцким богословским факултету у Заґребу.

О. Борщевски мал вецей викладаня през дзень, а тема була повязана зоз поволаньом священїка, и попреплєтана зоз еґзеґезу пророкох и особох зоз Старого Завиту.

Священїки и на тей рочней подїї, мали нагоди духовно ше окрипиц през квалитетни преподаваня, богослуженя у церкви Преображеня Господнього, споведз и молитву.

(Опатрене 14 раз, нєшка 14)